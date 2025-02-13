Глава минобороны Польши рассказал о поддержке Трампа в НАТО

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта поддерживает большинство стран НАТО, заявил на пресс-конференции глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Его цитирует ТАСС.

« Б о л ь ш и н с т в о у ч а с т н и к о в , в т о м ч и с л е м ы , с ч и т а ю т , ч т о т а к о й д и а л о г ( м е ж д у З а п а д о м и Р о с с и е й — п р и м . р е д . ) н е о б х о д и м » , — о т м е т и л м и н и с т р .

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу с Путиным, которая может состояться в Саудовской Аравии.