Минобороны Польши: усилия Трампа по Украине поддерживает большинство стран НАТО

Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта поддерживает большинство стран НАТО, заявил на пресс-конференции глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава минобороны Польши рассказал о поддержке Трампа в НАТО
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Его цитирует ТАСС.

«Большинство участников, в том числе мы, считают, что такой диалог (между Западом и Россией прим. ред.) необходим», отметил министр.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу с Путиным, которая может состояться в Саудовской Аравии.

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