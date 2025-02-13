Названо число без вести пропавших в связи с конфликтом на Украине

Число пропавших без вести людей, которых разыскивает Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с украинским конфликтом, выросло до 50 тысяч человек. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Душан Вуяшанин.

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« С ф е в р а л я 2 0 2 4 г о д а ч и с л о о т к р ы т ы х д е л о п р о п а в ш и х б е з в е с т и — л ю д я х , к о т о р ы х р а з ы с к и в а ю т и х с е м ь и , — у в е л и ч и л о с ь б о л е е ч е м в д в о е , д о с т и г н у в н а с е г о д н я ш н и й д е н ь п о ч т и 5 0 0 0 0 » , — с к а з а л о н .

По словам Вуяшанина, это количество продолжает расти.

В марте 2022 года МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает данные о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.

20 января сообщалось, что сотрудники Российского Красного Креста (РКК) нашли 1419 пропавших жителей Курской области и помогли им воссоединиться с семьями. Всего из 1,4 тыс. найденных 321 военный и 1098 — мирные жители.