Губернатор сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область

Сегодня ночью военные отразили атаку беспилотников на Липецкую область. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

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По его словам, за ночь над территорией области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 БПЛА.

« Л и п е ц к а я о б л а с т ь п о д н а д е ж н о й з а щ и т о й . С п а с и б о в с е м , к т о с т о и т н а с т р а ж е н а ш е й б е з о п а с н о с т и , к т о е ж е д н е в н о в ы п о л н я е т с л о ж н у ю и о т в е т с т в е н н у ю р а б о т у , з а щ и щ а я р е г и о н » , — н а п и с а л А р т а м о н о в .

Липецкая область этой ночью подверглась массированному налету БПЛА. Украинские дроны с 03:30 мск атаковали еще и город Елец, местные жители слышали много «хлопков и жужжаний». Из-за атак в некоторых районах Липецка отключили электричество, а при падении обломков дрона пострадала сотрудница Липецкой станции аэрации. Пострадавшую с осколочными ранениями госпитализировали.

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, на территории области идет работа средств противовоздушной обороны и подавления. Также на местах прилетов работают энергетики. В ближайшее время они намерены завершить переподключение потребителей.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.