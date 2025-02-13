В России появится новое гиперзвуковое оружие, созданием которого занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), заявил газете «Красная звезда» ее генеральный директор Борис Обносов. По его словам, работа идет «усердно и непрерывно».

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Н а з о в у о д н у и з о с н о в н ы х и з в е с т н ы х з а д а ч корпорации — создание гиперзвукового оружия. На этом направлении мы тоже усердно и непрерывно работаем, — сказал он.

Обносов добавил, что сейчас корпорация сосредоточена на производстве серийной продукции. Между тем, по его словам, опытно-конструкторским и структурно-научным работам также уделяется внимание.

Ранее военный аналитик Драго Боснич указал на тот факт, что западные страны испугались возможностей российской гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». По его словам, чистая скорость и кинетическая энергия этой ракеты, способной нести ядерное оружие, превосходят все известные в мире аналоги.

До этого обозреватель Томас Ньюдик сообщал, что США и НАТО могли получить разведывательные данные о «Цирконе». По его словам, специалисты Альянса могли завладеть ими, когда наблюдали за военными учениями ВС России в восточной части Средиземного моря.