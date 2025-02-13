Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО

Новейшая зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М» способна перехватывать ракеты, которые схожие по характеристикам с российским ракетным комплексом «Орешник», заявил ТАСС военный эксперт полковник Михаил Ходаренок.

На полях международной выставки Aero India-2025 специалист предупредил, что это лишь его мнение.

В п о л н е в о з м о ж н о , о п я т ь - т а к и м ы м о ж е м т о л ь к о э т о п р е д п о л а г а т ь , ч т о з а д а ч и п о п е р е х в а т у т а к и х ц е л е й , к а к « О р е ш н и к » , м о ж е т , н а п р и м е р , в ы п о л н я т ь з е н и т н а я р а к е т н а я с и с т е м а С - 5 0 0 « Т р и у м ф а т о р - М » , — з а я в и л Ходаренок.

Военный эксперт не исключил, что с подобными «Орешнику» средствами воздушного нападения справится ЗРС С-400. Ходаренок подчеркнул, что не знает ЗРК или противоракетные комплексы «коллективного Запада», которые смогли бы выполнять такие задачи. Для проверки такого предположения необходимо провести соответствующие испытания, уточнил специалист.

21 ноября прошлого года Россия нанесла комбинированный удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепре (Днепропетровске). Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ американским и британским оружием по территории страны. Глава государства назвал «Орешник» надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ.

Коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми позже признал, что НАТО не имеет средств защиты от ударов «Орешником». По его мнению, в ходе потенциальной войны с Североатлантическим альянсом целями «Орешника» могут стать те же объекты, которые находятся под ударом на Украине.