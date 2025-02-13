Критиковавшего Зеленского генерал-лейтенанта отправили на передовую
Бывший командующий объединенными силами Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил, что его отправили на фронт. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в своих социальных сетях.
Накануне украинские СМИ писали, что Наева хотят отправить на фронт после его критики в сторону действий политического руководства Украины. Утверждалось, что его назначат на должность командира тактической группы «Великая Новоселка», а руководство Вооруженных сил Украины получило на это прямой приказ от Владимира Зеленского.
«Прибыл на место выполнения боевых задач. Вхожу в курс дел, изучаю состав сил и средств», — написал Наев.
Напомним, что Зеленский уволил Наева в феврале 2024 года с поста командующего объединенными силами Украины. Украинские СМИ сообщали, что после этого он находился в распоряжении министра обороны, но никакой штатной должности в армии не имел.