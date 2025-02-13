Критиковавшего Зеленского генерал-лейтенанта отправили на передовую

Бывший командующий объединенными силами Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев подтвердил, что его отправили на фронт. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в своих социальных сетях.

Накануне украинские СМИ писали, что Наева хотят отправить на фронт после его критики в сторону действий политического руководства Украины. Утверждалось, что его назначат на должность командира тактической группы «Великая Новоселка», а руководство Вооруженных сил Украины получило на это прямой приказ от Владимира Зеленского.

« П р и б ы л н а м е с т о в ы п о л н е н и я б о е в ы х з а д а ч . В х о ж у в к у р с д е л , и з у ч а ю с о с т а в с и л и с р е д с т в » , — н а п и с а л Н а е в .

Напомним, что Зеленский уволил Наева в феврале 2024 года с поста командующего объединенными силами Украины. Украинские СМИ сообщали, что после этого он находился в распоряжении министра обороны, но никакой штатной должности в армии не имел.