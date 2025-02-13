Стало известно о попытке ВСУ сорвать перевозку нефти в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сорвать транспортировку нефти на территории Новгородской области. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, украинские войска попытались ударить беспилотником по распределительной станции «Транснефть Балтика» в селе Песь Хвойнинского района.

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Дрон сбили около 4:00. По предварительной информации, враг использовал БПЛА типа «Лютый», который начинили кумулятивным зарядом К3-6. После нейтрализации ни взрыва, ни пожара не последовало.

В результате инцидента пострадавших или повреждений инфраструктуры нет. Отмечается, что расположенное на «Транснефть Балтика» сырье предназначалось для экспорта.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение ночи с 12 на 13 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника. Их сбивали над Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.