Оборонительные укрепления украинских сил под Изюмом Харьковской области не подготовлены соответствующим образом, а людей не хватает из-за плохой мотивации присоединяться к армии. Об этом сообщил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Романов.

" Ч т о б ы н е о т х о д и т ь н а з а д , н а д о ч т о б ы ф о р т и ф и к а ц и о н н о е и н ж е н е р н о е с о о р у ж е н и е с т р о и л и н е п о д р я д ч и к и , а и н ж е н е р н ы е в о й с к а . П о т о м у ч т о я в и ж у , ч т о с е й ч а с с т р о и т с я в о к р у г И з ю м а , э т о с ю р . М ы ч т о , п о л я б у д е м о б о р о н я т ь ? " - с к а з а л о н в и н т е р в ь ю а г е н т с т в у Р Б К - У к р а и н а .

Романов отметил, что все в большей степени не хватает людей для удержания отведенных участков фронта, специализированным подразделениям приходится выполнять задачи пехотинцев.

" Н и к т о , к с о ж а л е н и ю , н е з а х о ч е т и д т и в а р м и ю , к о г д а в е с ь T i k T o k с е й ч а с з а п о л н е н р а з л и ч н ы м и д и с к р е д и т а ц и я м и В С У " , - д о б а в и л о н .

По мнению военного, хотя фронт пока удается удерживать, Украине нужно "готовиться дальше к долгой, затяжной войне с возможной потерей всего государства".

В последнее время украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.