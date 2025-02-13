Появилось видео с дронами повышенной ударной мощи "Герань-3"
Опубликовано видео с информацией о реактивном дроне-камикадзе "Герань-3". Аппарат имеет размах крыльев 2,5 метра, длину 3,5 м и крейсерскую скорость 600 километров в час.
"Эти дроны используются для нанесения ударов по инфраструктуре нацистского режима по всей территории Украины", - пишет военный эксперт Борис Рожин.
БПЛА модифицирован, имеет турбореактивный двигатель, стартовую массу порядка 200 килограммов и боевую часть весом в полцентнера.
"Герань-3" может нести почти в пять раз больше взрывчатки, чем его предшественник "Герань-2", - говорится в ролике.
Аппарат малозаметен на радарах и использует спутниковую навигацию для ориентации в пространстве и следовании по маршруту.
"Оптико-электронный модуль тоже есть. Оно включается на завершающем этапе для более точного наведения на цель", - рассказал военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Новые "Герани" работают вместе с другими типами беспилотников. В одной атаке может быть задействовано до 200 дронов. Ударами БПЛА уничтожаются военные заводы и склады, штабы ВСУ, объекты энергетики и другие стратегические цели.