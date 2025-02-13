Появилось видео с дронами повышенной ударной мощи "Герань-3"

Опубликовано видео с информацией о реактивном дроне-камикадзе "Герань-3". Аппарат имеет размах крыльев 2,5 метра, длину 3,5 м и крейсерскую скорость 600 километров в час.

" Э т и д р о н ы и с п о л ь з у ю т с я д л я н а н е с е н и я у д а р о в п о и н ф р а с т р у к т у р е н а ц и с т с к о г о р е ж и м а п о в с е й т е р р и т о р и и Украины", - пишет военный эксперт Борис Рожин.

БПЛА модифицирован, имеет турбореактивный двигатель, стартовую массу порядка 200 килограммов и боевую часть весом в полцентнера.

" Г е р а н ь - 3 " м о ж е т н е с т и п о ч т и в п я т ь р а з б о л ь ш е в з р ы в ч а т к и , ч е м е г о п р е д ш е с т в е н н и к " Г е р а н ь - 2 " , - г о в о р и т с я в р о л и к е .

Аппарат малозаметен на радарах и использует спутниковую навигацию для ориентации в пространстве и следовании по маршруту.

" О п т и к о - э л е к т р о н н ы й м о д у л ь т о ж е е с т ь . О н о в к л ю ч а е т с я н а з а в е р ш а ю щ е м э т а п е д л я б о л е е т о ч н о г о н а в е д е н и я н а ц е л ь " , - р а с с к а з а л в о е н н ы й л е т ч и к , г е н е р а л - м а й о р в о т с т а в к е Владимир Попов.

Новые "Герани" работают вместе с другими типами беспилотников. В одной атаке может быть задействовано до 200 дронов. Ударами БПЛА уничтожаются военные заводы и склады, штабы ВСУ, объекты энергетики и другие стратегические цели.