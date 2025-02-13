Опубликованы кадры атак ВСУ по автоколонне с экспертами МАГАТЭ

Минобороны РФ сообщило, что 12 февраля украинские силы атаковали автоколонну с экспертами МАГАТЭ, чтобы сорвать плановую ротацию на Запорожской АЭС. Видео, на котором запечатлены атаки, опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

Российские военные подчеркнули, что со своей стороны выполнили все обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины» в районе проведения ротации экспертов МАГАТЭ.

По данным Минобороны, в 08:45 российская автоколонна, обеспечивающая встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, прибыла к ранее согласованному с Украиной месту встречи в районе Каменское.

В 9:30 украинская колонна с группой прибывающих экспертов МАГАТЭ была остановлена ВСУ в 25 километрах от места встречи в районе Новоалександровка. Остановку объяснили якобы идущим обстрелом места передачи экспертов.

В 10:05 после завершения инженерной разведки движение российской колонны к месту встречи продолжилось. В 10:20 ВСУ обстреляли колонну Минобороны РФ из миномета, подчеркнули военные.

В 11:15 колонна РФ была атакована украинским ударным FPV-дроном, который подорвался на удалении 10-20 метров от головной машины. В 12:45 минут ВСУ начали артиллерийский обстрел российской колонны. Зафиксировано было шесть разрывов (четыре артиллерийских и два минометных).

В 12:56 из-за угрозы безопасности российская колонна начала движение в обратном направлении. В 13:05 колонна подверглась атаке четырех FPV-дронов.

Всего, по оценке Минобороны РФ, ВСУ предприняли 12 попыток атак по колонне. В результате автомобили рабочей группы Минобороны России получили повреждения.

Российские военные подчеркнули, что ранее ВСУ также сорвали ротацию на ЗАЭС, назначенную на 5 февраля. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не раз призывал установить вокруг станции безопасную зону.