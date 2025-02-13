Разработана версия бронежилета "Оберег" для скрытого ношения

Тульский завод разработал вариант бронежилета "Оберег" для скрытого ношения под одеждой. Он может выдержать отечественную пистолетную пулю из патрона 9х18 мм с дистанции в 5 метров.

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Такие боеприпасы используются в пистолетах Макарова и Стечкина. Об этом сообщает "Ростех" в своем Telegram-канале. Вес экипировки - 1,7 килограмма, площадь брони превышает 31 квадратный дециметр. И это больше, чем у других образцов.

Но бронежилет может остановить и более мощную пулю, например, западного пистолетного патрона Парабеллум 9х19 мм. От осколков изделие имеет класс защиты С2.

Как добавили на заводе, бронежилет для скрытого ношения имеет защиту передней, задней и боковых панелей. Боковины можно снимать. Изделие не стесняет движений и подгоняется под фигуру.