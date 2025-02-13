Российские «Искандеры» уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве

Российские силы нанесли ракетный удар «Искандером» по одному из ключевых производств беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, удар нанесли по засекреченному производству компании «Стрим техно», которая занималась массовой сборкой и поставками легких дронов для украинских военных.

Удар произвели благодаря действиям российских хакеров из Службы специальных сетевых операций, которые взломали личные компьютеры руководства украинской компании и предоставили координаты для наведения.

Раскрыты подробности о мощных ударах по цехам сборки беспилотников ВСУ

Ранее операторы FPV-дронов Российской армии подорвали три единицы техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. На опубликованных кадрах видно прямое попадание российских дронов по украинской бронетехнике. После этого происходит детонация боекомплекта и начинается сильный пожар. Как объяснили в Минобороны, под удар российских дронов попали две боевые машины пехоты (БМП) и американский бронетранспортер М113.