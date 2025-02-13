Украинцы забирают детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военкомы
Украинцы из опасений, что детей найдут военкомы, забирают их из школ и вузов, заявила жительница Житомира.
«Мужчин вообще не видно на улицах уже несколько месяцев, независимо от возраста, только переодетые военные. Многих мальчиков забрали из школ и институтов, чтоб их не нашли ТЦК», — сказала она РИА Новости.
ТАСС: военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для 18-летних
На Харьковщине женщина сообщила, что спрятала сыновей ещё вначале мобилизации.
Владимир Зеленский нашёл лазейку для призыва молодёжи в ВСУ. В интервью Reuters он рассказал о проработке так называемого спецконтракта для людей от 18 до 24 лет.