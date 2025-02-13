Украинцы из опасений, что детей найдут военкомы, забирают их из школ и вузов, заявила жительница Житомира.

« М у ж ч и н в о о б щ е н е в и д н о н а у л и ц а х у ж е н е с к о л ь к о м е с я ц е в , н е з а в и с и м о о т в о з р а с т а , т о л ь к о п е р е о д е т ы е в о е н н ы е . М н о г и х м а л ь ч и к о в з а б р а л и и з ш к о л и и н с т и т у т о в , ч т о б и х н е н а ш л и Т Ц К » , — с к а з а л а о н а Р И А Н о в о с т и .

ТАСС: военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для 18-летних

На Харьковщине женщина сообщила, что спрятала сыновей ещё вначале мобилизации.

Владимир Зеленский нашёл лазейку для призыва молодёжи в ВСУ. В интервью Reuters он рассказал о проработке так называемого спецконтракта для людей от 18 до 24 лет.