В российском регионе сообщили об отбитой атаке ВСУ

В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили воздушную атаку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Чертковском районе области. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на 11 февраля беспилотники ВСУ также пытались атаковать Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области. Тогда Слюсарь сообщал, что атака была отбита, никто не пострадал, разрушений на земле нет.