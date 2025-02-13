Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бронетехника стран НАТО, поставляемая ВСУ, стала выходить из строя на линии боевого соприкосновения в связи с похолоданием. По его словам, основные проблемы возникают в топливной системе и двигателях, также стала выходить из строя трансмиссия, возникают поломки спусковых механизмов боевых орудий.

©

В РИА Новости отметили, что это связывают с низким качеством охлаждающей жидкости и топлива.

Более 400 тысяч человек посетили экспозиции трофейной техники НАТО и ВСУ, захваченной в ходе СВО военнослужащими группировки войск «Север»

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые самолёты Mirage 2000 прибыли на Украину с пилотами ВСУ.

При этом издание Military Watch Magazine писало, что переданные Украине самолёты Mirage 2000 значительно уступают истребителям ВКС России.