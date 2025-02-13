Российский регион подвергся массированному налету БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что регион подвергся массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что сейчас работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские дроны попытались атаковать столицу российского региона

« В н и м а н и е ! Р е г и о н п о д в е р г с я м а с с и р о в а н н о м у н а л е т у Б П Л А . И д е т р а б о т а П В О и с р е д с т в п о д а в л е н и я » , — п р е д у п р е д и л о н .

Глава региона добавил, что сейчас оперативные службы проверяют данные о падении обломков беспилотника в Липецке и Липецком МО.

Ранее в Липецкой области прозвучали взрывы. Атаке дронов могли подвергнуться Елец и Липецк, по данным Telegram-канала Baza.