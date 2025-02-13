В Липецке восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Липецке, которое было отключено на фоне налета БПЛА, восстановлено. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

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« П о и н ф о р м а ц и и о т э н е р г е т и к о в , э л е к т р о с н а б ж е н и е в г о р о д е в о с с т а н о в л е н о » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

На территории области упали обломки двух беспилотников, уточнил он. Известно, что в результате атаки на регион пострадала женщина.

Российский регион подвергся массированному налету БПЛА

В 04:06 мск Артамонов заявил, что «объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для г. Грязи и Грязинского района».

В 03:25 мск губернатор предупредил о риске атаки беспилотников на регион. Он призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор рекомендовал находиться в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят. Позже Артамонов сообщил, что украинские войска атаковали Липецк при помощи беспилотников.

Ранее в Белгородской области заявили, что ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов.