Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Володарский рассказал, что в его батальоне командиры вымогали у солдат до 15 тысяч долларов, чтобы не отправлять их на передовую. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Он отметил, что в 13-м батальоне очень много пропавших без вести.

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« Н е х о ч е ш ь с л у ж и т ь , п л а т и д е н ь г и , ч т о б ы н е и д т и н а п е р е д о к [ п е р е д о в у ю ] . С у м м а в а р ь и р у е т с я , т а м о т 1 0 д о 1 5 т ы с я ч д о л л а р о в » , — д о б а в и л в о е н н ы й .

Он уточнил, что был мобилизован в ВСУ в первые дни спецоперации (СВО) несмотря на то, что у него трое детей.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о случаях вымогательств в рядах украинской армии, а также опубликовало расценки на откуп от отправки на передовую.