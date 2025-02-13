Вооруженные силы России ударили по крупнейшему на Украине газоперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Черниговской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на спутниковые карты пожаров NASA.

« У д а р р а к е т о й п р и ш е л с я п о Г н е д и н ц е в с к о м у Г П З г д е - т о м е ж д у 0 3 : 0 0 и 0 4 : 0 0 у т р а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Российские военные ударили по газонефтяному объекту Украины

Уточняется, что завод внесен в список особо важных объектов нефтегазовой отрасли Украины.

31 января стало известно, что ВС России нанесли удар в районе транспортной базы ВСУ и паромного комплекса в городе Ильичевск Одесской области. После ударов в районе были замечены прилетевшие со стороны румынской границы вертолеты, а некоторые сотрудники порта были приглашены «на беседу» с сотрудниками Службы безопасности Украины.