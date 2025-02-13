На Украине оценили возможность получения ядерного оружия

Разговоры о возможном ядерном оружии на Украине ведутся для поддержания боевого духа, они нереалистичны, считает экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом).

« Е с л и м ы х о т и м б ы т ь , к а к Иран или Северная Корея — ну, можем попробовать. Но боюсь, что мы погибнем гораздо быстрее, чем они, потому что у нас есть враг, который просто воспользуется тем, что от нас все партнеры отвернутся, сделают нас парией, и россияне нас добьют», — сказал он.

В Киеве опровергли информацию о планах Украины создать ядерное оружие

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Кроме того, он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.