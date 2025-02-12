Белоусов ускоряет конец СВО? На Киев обрушили рекордное число «Искандеров»

Киев перенес масштабную воздушную атаку. По оценке военкоров, на город обрушилось рекордное с начала СВО число «Искандеров». Как уточнили в Минобороны РФ, мишенью стали цеха по производству дронов. Удар совпал с целой серией «миротворческих» заявлений Трампа, но, похоже, связи между этими событиями нет и Москва просто действует по собственному плану, ускоряя ход СВО. О том, почему потребовался массированный воздушный удар по украинской столице, — в статье NEWS.ru.

На Киев обрушился массированный ракетно-дроновый удар

Вооруженные силы России в ночь на 12 февраля нанесли ракетный удар по военным объектам на Украине, сообщило Минобороны РФ.

« С е г о д н я у т р о м В о о р у ж е н н ы м и с и л а м и РФ нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», — сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Помимо этого, поражены инфраструктура военных аэродромов и хранилища горюче-смазочных материалов, атакован пункт временной дислокации наемников, а также скопления пехоты и техники ВСУ в 139 районах, добавили в ведомстве.

Ночь в Киеве стала рекордной по количеству прилетевших ракет «Искандер», добавляет Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на поступающие сведения. Как пишут авторы, в столице Украины и на ее окраинах зафиксировано по меньшей мере 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных ударов, нанесенных с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, атаке подверглись Днепропетровская, Сумская, Полтавская и Черниговская области. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Когда в Киеве объявили воздушную тревогу

Украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале также сообщал, что в пригороде Киева ночью раздались громкие взрывы. По данным онлайн-карты украинского правительства, воздушная тревога в Киеве включилась с 03:30 по московскому времени. После этого мэр столицы Виталий Кличко сообщил о пожарах в четырех районах. Госслужба Украины по ЧС со своей стороны уточнила, что в Голосеевском районе города произошел масштабный пожар на складах. В некоторых районах Киева пропало электричество.

Как предполагает военный аналитик Михаил Онуфриенко, решение ударить по Киеву такими мощными ракетами, как «Искандер», косвенно указывает на высокую ценность выбранных в Москве мишеней.

« З н а ч и т , н а ш Генштаб счел, что выявленные цели достойны ударов „Искандеров“, поэтому такой удар и был нанесен. Вы же понимаете, — пояснил собеседник, — что меняется дислокация штабов, командных пунктов, меняются приоритеты целей. Например, недавно по Одессе тоже ударили четыре „Искандера“ — как оказалось, по месту дислокации безэкипажных морских дронов. Все упирается в приоритеты, которые постоянно меняются, потому что командованию постоянно приходят новые вводные», — высказал мнение Онуфриенко в беседе с NEWS.ru.

Почему ход СВО не зависит от риторики Вашингтона

Источники в Киеве частично подтверждают, что бомбардировке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса страны, рассказывает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

« Т а к ж е р е ч ь ш л а о б о б ъ е к т а х э н е р г е т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы . В с е э т о с т а л о о т в е т о м н а д е й с т в и я В С У , к о т о р ы е н а н е с л и р а н е е н е с к о л ь к о у д а р о в п о р о с с и й с к и м о б ъ е к т а м , в т о м ч и с л е в К у р с к о й о б л а с т и . В о з н и к в о п р о с , п о ч е м у м ы п р и т о р м о з и л и с о т в е т о м н а п о д о б н ы е п р о в о к а ц и и . В о т и о т в е т и л и . Т е п е р ь н а Украине скулят: „А нас за шо?“ Ну, я так понимаю, что все взаимосвязано», — сказал NEWS.ru политолог.

Удар по Киеву совпал с серией «миротворческих жестов» президента США Дональда Трампа, однако никакой связи между этими событиями нет, полагает Корнилов, поскольку глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и его первый заместитель, начальник Генштаба Валерий Герасимов, судя по всему, действуют по заранее утвержденному сценарию.

По мнению эксперта, «мы не привязываем планы [проведения] СВО к планам каких-то третьих лиц с Украины, из Америки, Европы, откуда угодно. То есть СВО развивается по заранее намеченным планам. Трамп может строить из себя кого угодно: миротворца, „ястреба“, „голубя“, но российское высшее руководство, российское командование неоднократно заявляло: планы спецоперации никак не зависят от риторики третьих лиц», — заключил Корнилов.

Что сообщил об ударе аппарат президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находился в момент воздушной атаки в полной безопасности, считает российский политолог Сергей Марков.

« У д а р п о Киеву утром ракетами и дронами. Но по окраинам. А центр Киева по-прежнему остается безопасным местом», — написал в своем Telegram-канале Марков.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, которого цитирует издание «Страна.ua», заявил, что удары по столице нанесены баллистическими ракетами. По его информации, столицу также атаковали беспилотники.

ВСУ сообщили, что сбили шесть баллистических ракет. По информации издания, по Украине также было запущено более 120 дронов различных типов, однако сбить удалось лишь 40 беспилотников. Другие, по заявлению украинского командования, «локационно потеряны».

Почему в Верховной раде данные ВСУ назвали ложью

В то же время в украинском парламенте не поверили официальной версии ВСУ. Командование лжет о количестве сбитых в небе столицы ракет и падении обломков, возмутилась народный депутат Марьяна Безуглая. По версии депутата, одна из летевших на Киев ракет не была сбита, вопреки утверждениям командования Воздушных сил, и эта ложь публикуется с подачи главы Генштаба Александра Сырского.

« К о г д а В о з д у ш н ы е с и л ы в о ч е р е д н о й р а з в р у т о б „ о б л о м к а х “ и и д у т н а п о в о д у у Сырского, сокращая ПВО. Вот „обломки“ в моем округе — Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще больше искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все „сбиваем“», — иронизирует Безуглая.

По мнению Безуглой, ослабление ПВО столицы связано с тем, что профильных специалистов недавно отправили на фронт — в пехоту.

Медведев связал удар по Киеву с концепцией «мир через силу»

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары Вооруженных сил РФ по Киеву приближают завершение конфликта.

« М и р ч е р е з с и л у ( p e a c e t h r o u g h s t r e n g t h — а н г л . ) , г о в о р и т е ? И н о г д а э т а к о н ц е п ц и я р а б о т а е т и в п р а в д у . Н а п р и м е р , д е м о н с т р и р у я р е а л ь н о е , а н е п р и д у м а н н о е к е м - т о с о о т н о ш е н и е с и л . К а к с е г о д н я в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Не исключено, что ход СВО не только не замедлится, а ускорится на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании положить конец конфликту на Украине, полагает Онуфриенко.

« О т о м , ч т о Т р а м п п р и д е т и ч т о о н б у д е т г о в о р и т ь о м и р е , б ы л о и з в е с т н о д а в н о . Э т о н е н а з о в е ш ь н е о ж и д а н н о с т ь ю к а к о й - т о . В Москве анализируют ситуацию. Тут есть полный психологический портрет Трампа. Четыре года его прошлого правления — большой срок для анализа. Поэтому никто по его поводу иллюзий не строит», — считает военный аналитик.

Что касается темпов отступления ВСУ, то в декабре и январе они замедлились по сравнению с тремя осенними месяцами, посетовал Онуфриенко.

« Э т о о б ъ е к т и в н ы й п р о ц е с с , с в я з а н н ы й с т е м , ч т о м ы в е д е м о х в а т Покровска, который не предполагает быстрого продвижения, а противник оказывает яростное сопротивление. Для него это важнейший узел обороны», — напомнил собеседник.

Кроме того, сейчас на повестке — полное взятие под контроль Торецка и завершение боев за Часов Яр, напомнил Онуфриенко.

« Л ю б ы е т а к и е п р о ч н ы е у к р е п р а й о н ы т о р м о з я т п р о д в и ж е н и е н а ш и х в о о р у ж е н н ы х с и л . И д е т п л а н о в а я р а б о т а в т е х р а м к а х , к о т о р ы е о п р е д е л е н ы Минобороны РФ. Когда будет принято решение об ускорении наступления, мы это увидим, не заметить подобное нельзя», — заключил собеседник.

Куда на Украине был нанесен предыдущий масштабный воздушный удар

Как ранее сообщалось, 31 января российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на Украине, при этом особо «досталось» военным объектам в Одесской области. По словам военкоров, ВС РФ по приказу главы Минобороны РФ Андрея Белоусова буквально «взломали» воздушный щит Одессы. В МО эту информацию не комментировали.

Так, в населенном пункте Лебедевка Одесской области в результате ракетного удара было выведено из строя административное здание пограничного отряда, выполнявшее функции командного центра и координационного штаба для подразделений, ответственных за патрулирование побережья и приграничных районов. Военкоры сообщали, что теперь фактически Одесса открыта для захвата с моря, так как армия Украины потеряла контроль над береговой линией.