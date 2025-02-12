Army Recognition: На поле боя русские выкатили убийцу «трех топоров»

Самоходная артиллерийская установка 2С44 «Гиацинт-К» калибра 152 мм, установленная на колёсном шасси, недавно пополнила артиллерийский арсенал Вооружённых сил России, пишет бельгийское оборонное издание Army Recognition. Новая артсистема теперь стоит на вооружении 238-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии.

238-я бригада с прошлого года вела наступление на Кураховском направлении. Сейчас артиллеристы поддерживают наступление 150-й мотострелковой дивизии.

Судя по многочисленным фото и видео, сейчас бойцы бригады уже ведут контрбатарейную борьбу на границе ДНР и Днепропетровской области. В частности, 19 января артиллеристы бригады уничтожили американскую М119 в поселке Дачное, а 4 февраля – американскую М777 в районе Алексеевки.

Теперь же бригада пополнилась еще более мощным орудием «Гиацинт-К». Как пишет Army Recognition, это усовершенствованная версия самоходной гаубицы 2С43 «Малка».

Гаубица оснащена поворотной частью буксируемой 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б», что является заметным усовершенствованием, направленным на расширение возможностей орудия.

Новая гаубица была разработана АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» в Нижнем Новгороде, входящим в состав научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». 2С43 «Мальва» была запущена в мелкосерийное производство в 2023 году. Она оснащена частью 152-мм пушки 2А64, изначально использовавшейся в самоходной гаубице 2С19 «Мста-С».

Однако использование в «Мальве» пушки «Мсты» вызывало опасения по поводу ограниченной дальности стрельбы, пишет Army Recognition. Максимальная дальность этой системы составляет около 24 км, что значительно меньше, чем у современных западных 155-мм гаубиц, которые обычно стреляют на расстояние от 30 до 32 км. А дальность стрельбы пушки M777 высокоточными снарядами Excalibur составляет до 36 км.

Именно это и потребовало улучшения «Мальвы», чтобы она соответствовала дальности действия современных САУ на украинском поле боя, где используется оружие стандартов НАТО, пишет Army Recognition.

В ответ на новые вызовы в зоне СВО российские военные приступили к срочной программе модернизации, в результате которой была максимально оперативно разработана самоходная артиллерийская установка 2С44 «Гиацинт-К».

Этот вариант с пушкой 2А36 имеет гораздо большую зарядную камеру.

Это конструктивное усовершенствование позволяет новой гаубице достигать максимальной дальности стрельбы до 30,5 км, что делает её более конкурентоспособной по сравнению с артиллерийскими системами стандарта НАТО, подчеркивает Army Recognition.

Боеприпасы, используемые 2С44 «Гиацинт-К», включают дальнобойные снаряды 3ОФ59, предназначенные для увеличения дальности и эффективности стрельбы.

Первое публичное появление 2С44 «Гиацинт-К» состоялось в декабре 2024 года, когда Минобороны России опубликовало видео с полигона. Крупные планы подтвердили, что ствол пушки 2А36 был адаптирован для использования на шасси 2С44.

Поскольку производство комплектующих для орудий такого типа было прекращено в 1993 году, используемые в настоящее время стволы, скорее всего, были получены из запасов, предполагает Army Recognition. Кроме того, основным недостатком систем 2С43 и 2С44 остаётся их большой размер, поскольку это оружие менее манёвренно, чем другие артиллерийские орудия.

Есть и еще один интересный аспект появления нового «Гиацинта» на поле боя. Заглядывая в будущее, опрошенные бельгийским изданием эксперты по вооружению подтверждают: что Россия по-прежнему будет полагаться на 152-мм артиллерийские системы, особенно с учётом того, что силы НАТО переходят на 155-мм.

Чтобы сохранить конкурентоспособность своей артиллерии, России, возможно, придётся также частично перейти на 155-миллиметровый калибр, как это уже сделали другие страны, такие как Китай и Северная Корея. Такой переход приведёт российскую артиллерию в соответствие со стандартами НАТО и потенциально устранит текущие недостатки 152-мм систем.

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