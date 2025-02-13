Шольц призвал увеличить военные расходы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США.
"Для того, чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником США, мы должны сделать гораздо больше ради нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире. То, сколько нам еще нужно потратить на нашу оборону, должно определяться тем, какие возможности нам нужны для защиты Германии и НАТО от любого возможного нападения", - заявил Шольц журналистам в Берлине. "Нет сомнений в том, что наши расходы на оборону должны продолжать существенно расти", - подчеркнул он.
Чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП, по словам канцлера ФРГ, потребуется дополнительно €30 млрд из федерального бюджета с 2028 года.
"Каждый дополнительный процент, который мы тратим на нашу оборону, сейчас эквивалентен еще €43 млрд. Это огромные суммы", - констатировал он, добавив, что к концу этого десятилетия речь будет идти о сотнях миллиардов евро.
Шольц также добавил, что в рамках Европейского союза будет продвигать дискуссию о том, как можно реально добиться инвестиций в оборону и развития сильной европейской оборонной промышленности.
"Важно быстро достичь эффективных результатов", - подытожил Шольц.
Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал в последние дни намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.