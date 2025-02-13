Шольц призвал увеличить военные расходы

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за существенное увеличение оборонных расходов для того, чтобы Европа оставалась равноправным союзником США.

" Д л я т о г о , ч т о б ы Е в р о п а б ы л а и о с т а в а л а с ь р а в н о п р а в н ы м с о ю з н и к о м США, мы должны сделать гораздо больше ради нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире. То, сколько нам еще нужно потратить на нашу оборону, должно определяться тем, какие возможности нам нужны для защиты Германии и НАТО от любого возможного нападения", - заявил Шольц журналистам в Берлине. "Нет сомнений в том, что наши расходы на оборону должны продолжать существенно расти", - подчеркнул он.

Чтобы достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП, по словам канцлера ФРГ, потребуется дополнительно €30 млрд из федерального бюджета с 2028 года.

" К а ж д ы й д о п о л н и т е л ь н ы й п р о ц е н т , к о т о р ы й м ы т р а т и м н а н а ш у о б о р о н у , с е й ч а с э к в и в а л е н т е н е щ е € 4 3 м л р д . Э т о о г р о м н ы е с у м м ы " , - к о н с т а т и р о в а л о н , д о б а в и в , ч т о к к о н ц у э т о г о д е с я т и л е т и я р е ч ь б у д е т и д т и о с о т н я х м и л л и а р д о в е в р о .

Шольц также добавил, что в рамках Европейского союза будет продвигать дискуссию о том, как можно реально добиться инвестиций в оборону и развития сильной европейской оборонной промышленности.

" В а ж н о б ы с т р о д о с т и ч ь э ф ф е к т и в н ы х р е з у л ь т а т о в " , - п о д ы т о ж и л Шольц.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал в последние дни намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это "российской угрозой". Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.