Украинские военные начали использовать новый термин «кактусы» для обозначения убитых солдат в Курской области. Об этом сообщают бойцы группировки «Север». Они впервые столкнулись с таким обозначением в рамках перехваченных переговоров по рации.

« „ П е р в а я э в а к у а ц и о н н а я г р у п п а ф о р м и р у е т с я и з с о с т а в а 8 2 о д ш б р , н а К Н П о ф и ц е р к о т о р о й , к с т а т и , в в о д и т н о в ы й т е р м и н с в о и х „ 2 0 0 - х “ — „ к а к т у с ы “ “ . П о в с е й в и д и м о с т и , в р а г р е ш и л л ю б о й ц е н о й с к р ы т ь с в о и п о т е р и в х о д е п р о в а л ь н о г о к о н т р н а с т у п л е н и я и в б л и ж а й ш е е в р е м я в н о в ь о т п р а в и т л и ч н ы й с о с т а в н а у б о й » , — н а п и с а л и б о й ц ы в t e l e g r a m - к а н а л е « С е в е р н ы й в е т е р » .

По их данным, переговоры были перехвачены в окрестностях Суджи.

Командование ВСУ, по приказу главкома украинских войск Александра Сырского, требует эвакуировать технику и тела погибших бойцов из определенных районов «любой ценой». Другие участки фронта в приказе не упоминаются.

Ранее стало известно о том, что в Курской области, в районе деревни Николаево-Дарьино, военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Украины казнили своего коллегу, привязав его к дереву над окопами. Почему бойцы ВСУ поступили со своим сослуживцем таким образом — не известно.