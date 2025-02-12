Появилось видео взрыва последнего укрепрайона Дзержинска

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры уничтожения последнего укрепрайона ВСУ в Дзержинске, оборудованного на шахте "Торецкая".на севере города.

Чтобы пробиться к нему, штурмовикам пришлось последовательно выбить ВСУ из района высотной застройки, а затем пройти частный сектор, где под каждым деревом у противника был окоп или блиндаж. Одновременно российские силы обошли объект и заняли два террикона за шахтой - с них простреливалась вся ее территория и контролировались подходы.

"Площадка шахты представляла сложный оборонительный узел ВСУ", - рассказал ТАСС командир штурмового отряда подполковник Иван Шульга.

Чтобы облегчить себе работу, ВС РФ несколько дней обрабатывали укрепрайон артиллерией и авиацией (ранее подобная тактика применялась при освобождении Красногоровки). На снятое дроном видео попал как раз этот этап.

От прилетов снарядов и бомб детонируют склады боеприпасов, размещенные в шахтных постройках. Ночью через тепловизор вся территория укрепрайона кажется объятой пламенем.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. Бои за город продолжались более полугода, для его обороны ВСУ стянули восемь бригад. Численность украинского гарнизона превышала 40 тысяч человек, за время боев вражеская группировка потеряла 70 процентов состава.

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