Глава Минобороны Британии: этот год станет решающим в конфликте на Украине

Две тысячи двадцать пятый год станет решающим в украинском конфликте. Об этом заявил глава Минобороны Британии Джон Хили перед началом заседания контактной группы по Украине, передает РИА Новости. Трансляция выступления велась на сайте НАТО.

Хили в связи с этим призвал Запад нарастить поддержку Киева и продолжать давление на Россию, чтобы достичь «мира с помощью силы». Министр обороны также подтвердил, что Британия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 млн фунтов стерлингов (186 млн долларов).