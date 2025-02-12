Новый глава Пентагона сделал ряд заявлений по украинскому конфликту

Международные миротворческие силы на Украине должны размещаться не под эгидой НАТО и по этой причине не будут подпадать под действие пятой статьи договора о коллективной обороне альянса. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

" В м е с т о э т о г о л ю б а я г а р а н т и я б е з о п а с н о с т и д о л ж н а б ы т ь п о д к р е п л е н а б о е с п о с о б н ы м и е в р о п е й с к и м и и н е е в р о п е й с к и м и в о й с к а м и . Е с л и э т и с и л ы б у д у т р а з в е р н у т ы в к а ч е с т в е м и р о т в о р ц е в н а Украине, на любом из этапов они должны быть размещены в рамках миссии, не относящейся к НАТО, и они не должны подпадать под действие пятой статьи", - сказал он.

Шеф Пентагона также подчеркнул, что США не будут дислоцировать свои войска на Украине.

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этой каждое государство обязуется реализовывать ответные действия вплоть до "применения вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

Вашингтон не планирует направлять свои войска на Украину. Об этом 11 февраля заявил журналистам министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет.

Во время визита в Германию он подчеркнул, что нынешние американские власти рассчитывают на скорое заключение мирного договора.

« М ы н е б у д е м н а п р а в л я т ь в о е н н ы х н а Украину», — цитирует главу Пентагона ТАСС.

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Мирное урегулирование конфликта на Украине является высшим приоритетом для нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

" Д о с т и ж е н и е п р о ч н о г о м и р а - в ы с ш и й п р и о р и т е т " , - с к а з а л ш е ф П е н т а г о н а , к о м м е н т и р у я с и т у а ц и ю н а Украине. "И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели", - отметил Хегсет.

По его словам, в Вашингтоне исходят из того, что "кровопролитие [на Украине] должно остановиться". А для этого нужна в том числе "реалистичная оценка поля боя", подчеркнул глава американского военного ведомства.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно. Он добавил, что властям республики следует принять этот факт, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона отправился в рабочую поездку по Европе. В ходе турне он планирует посетить военные базы, провести встречи с рядом официальных лиц.

« М ы х о т и м , к а к и в ы , с у в е р е н н о й и п р о ц в е т а ю щ е й Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача», — отметил Хегсет.

По его словам, президент США Дональд Трамп «надеется достичь мира совместными усилиями».

Хегсет уточнил, что администрация Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

Китай и нелегальные мигранты представляют главную угрозу для США, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит Reuters.

« В д а н н ы й м о м е н т с а м о й б о л ь ш о й у г р о з о й я в л я е т с я с и т у а ц и я н а н а ш е й с о б с т в е н н о й г р а н и ц е , и м ы б ы с т р о р е ш а е м э т у з а д а ч у . Я г о р ж у с ь т е м , ч т о с д е л а л и С е в е р н о е к о м а н д о в а н и е В С США и Министерство обороны, чтобы сместить фокус на это направление (...). Если нет границы, то не будет страны. И США долгое время защищали чужие границы, но пришло время защищать свои собственные», — отметил глава оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос о том, является ли КНР внешней угрозой для США, Хегсет заявил, что амбиции Пекина, «несомненно, очень велики». Он добавил, что взгляд Китая на мир «сильно отличается» от позиции Соединенных Штатов, поэтому «тот, кто возьмет верх, тот и будет задавать тон мировой политики в XXI веке».

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Соединенные Штаты могут пересмотреть численность американских военных на территории стран Евросоюза, рассказал новый глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет ТАСС.

« ‎ В н а с т о я щ е е в р е м я н е т н и к а к и х п л а н о в п о с о к р а щ е н и ю [ с и л в Е в р о п е ] » , — о т м е т и л Х е г с е т .

Шеф Пентагона уточнил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время работает над инициативами, которые позволят завершить боевые действия на Украине в скором времени.

Хегсет констатировал, что после завершения мирной сделки США пересмотрят численность европейского контингента. Он добавил, что ревизии подвергнутся американские военные базы по всей планете.

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