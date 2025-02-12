СВ: ВСУ ввели новый термин для обозначения ликвидированных в Курской области
Бойцы ВСУ начали использовать новый термин, для обозначения ликвидированных в Курской области сослуживцев.
Об этом пишет «Северный ветер».
Теперь в ВСУ «двухсотых» называют «кактусами».
Российские военные признались, что никогда раньше не слышали подобное обозначение.
«Враг решил любой ценой скрыть свои потери», — предполагают авторы Telegram-канала.
Ранее ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 390 военнослужащих.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать тему Курской области на переговорах, когда Киев дойдёт до «дипломатического урегулирования» конфликта.