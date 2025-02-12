Бойцы ВСУ начали использовать новый термин, для обозначения ликвидированных в Курской области сослуживцев.

Об этом пишет «Северный ветер».

Теперь в ВСУ «двухсотых» называют «кактусами».

Российские военные признались, что никогда раньше не слышали подобное обозначение.

« В р а г р е ш и л л ю б о й ц е н о й с к р ы т ь с в о и п о т е р и » , — п р е д п о л а г а ю т а в т о р ы T e l e g r a m - к а н а л а .

Ранее ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 390 военнослужащих.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать тему Курской области на переговорах, когда Киев дойдёт до «дипломатического урегулирования» конфликта.