СВ: ВСУ ввели новый термин для обозначения ликвидированных в Курской области

Бойцы ВСУ начали использовать новый термин, для обозначения ликвидированных в Курской области сослуживцев.

ВСУ ввели новый термин для обозначения ликвидированных в Курской области
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Об этом пишет «Северный ветер».

Теперь в ВСУ «двухсотых» называют «кактусами».

Российские военные признались, что никогда раньше не слышали подобное обозначение.

«Враг решил любой ценой скрыть свои потери», предполагают авторы Telegram-канала.

Ранее ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении более 390 военнослужащих.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать тему Курской области на переговорах, когда Киев дойдёт до «дипломатического урегулирования» конфликта.

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