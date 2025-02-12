ВСУ ударили по колонне с экспертами МАГАТЭ

Украина сорвала ротацию экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС), колонна с российскими военнослужащими и сотрудниками агентства подверглась ударам беспилотными летательными аппаратами и минометному обстрелу.

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Об этом сообщается в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

« П е р е н е с е н н а я п о в и н е Украины с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась. Причиной стали провокационные действия украинцев, которые отказались пропустить экспертов секретариата агентства, с начала февраля ожидающих возможности заменить своих коллег на станции», — отметила дипломат.

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