Глава Пентагона высказался о возвращении Украины к границам до 2014 года

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно. Он добавил, что властям республики следует принять этот факт, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона отправился в рабочую поездку по Европе. В ходе турне он планирует посетить военные базы, провести встречи с рядом официальных лиц.

« М ы х о т и м , к а к и в ы , с у в е р е н н о й и п р о ц в е т а ю щ е й Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача», — отметил Хегсет.

По его словам, президент США Дональд Трамп «надеется достичь мира совместными усилиями».

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Хегсет уточнил, что администрация Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.