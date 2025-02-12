Пит Хегсет: возвращение Украины к границам до 2014 года невозможно

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно. Он добавил, что властям республики следует принять этот факт, пишет ТАСС.

Глава Пентагона высказался о возвращении Украины к границам до 2014 года
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Ранее сообщалось, что шеф Пентагона отправился в рабочую поездку по Европе. В ходе турне он планирует посетить военные базы, провести встречи с рядом официальных лиц.

«Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года — это нереалистичная задача», — отметил Хегсет.

По его словам, президент США Дональд Трамп «надеется достичь мира совместными усилиями».

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Хегсет уточнил, что администрация Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

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