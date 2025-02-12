Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Воздушные силы Украины пытаются скрыть критическую нехватку средств ПВО. Об этом она написала на своей странице в одной из соцсетей.

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Безуглая опубликовала фото, на котором, по ее словам, запечатлен кратер от несбитой ракеты. Она заявила, что ВС Украины «в очередной раз врут» об обломках якобы сбитых ракет. Депутат подчеркнула, что военные «идут на поводу» у главы ВСУ Александра Сырского, сокращая силы ПВО.

« Э т о й л о ж ь ю о н и е щ е и с к а ж а ю т и б е з т о г о к р и т и ч е с к у ю с и т у а ц и ю с н е х в а т к о й с р е д с т в П В О . З а ч е м н а м н о в ы е с и с т е м ы о т С Ш А , н а п р и м е р ? М ы ж е в с е « с б и в а е м » , - н а п и с а л а Б е з у г л а я .

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Газета El País ранее рассказала, что в Минобороны Украины считают главной проблемой ВСУ не дефицит вооружений, а нехватку личного состава, из-за которой «скоро некому будет воевать». Журналисты газеты побеседовали с представителями Минобороны Украины и военными различных подразделений ВСУ.

Генпрокуратура Украины сообщила, что за все время конфликта было зарегистрировано почти сто тысяч случаев оставления позиций или дезертирства в ВСУ. Это эквивалентно десяти процентам всего личного состава украинской армии. Более половины этих солдат оставили свои позиции в 2024 году.