Стало известно, какие условия предлагают украинцам 18-24 лет на службе

Жители Украины в возрасте от 18 до 24 лет смогут пройти службу в рядах национальной армии только в качестве пехоты. Об этом сообщило местное издание «Страна».

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По данным журналистов, Минобороны Украины предлагает всем обратившимся на выбор шесть пехотных бригад, каждая из которых воюет непосредственно на передовой. При этом заключить контракт на прохождение службы в других войсках, в том числе во флоте, авиации и подразделениях противовоздушной обороны, нельзя, передает текст материала ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля сообщил о запуске новой системы контрактов для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Однако подобные шаги вызывают недовольство у многих, в том числе внутри страны. Так, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер делает все, чтобы сократить население страны по требованию союзников. Среди прочего парламентарий указал на то, что при необходимости возраст призыва на Украине могут снизить и до 15 лет.