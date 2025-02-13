Украинские военные возмутились условиями нового контракта для 18-летних

Украинские военнослужащие оказались возмущены условиями нового контракта для привлечения в ВСУ молодых людей от 18 до 24 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания, которые проанализировали реакцию военных в соцсетях.

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Солдаты ВСУ пожаловались, что они получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые Минобороны Украины пообещало молодым контрактникам. Кроме того, они указали, что служат бессрочно и ни о какой демобилизации речи пока не идет.

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По словам военных, таким образом власть Украины порождает дискриминацию в армии, снижает уровень морально-психологического состояния и обесценивает тех, кто добровольно вступил в ВСУ в начале конфликта.

Неприятие новой инициативы выразили и представители молодежи Украины. Они обратили внимание, что для службы предлагаются только пехотные части на передовой. Граждане Украины также не верят, что власти выполнят все обещанные условия контракта.

Ранее Министерство обороны Украины запустило прием на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Добровольцам, подписавшим годовой контракт, обещают 1 миллион гривен (порядка 2,31 миллиона рублей), из которых пятую часть обещают выплатить сразу, остальное – двумя траншами в течение года.

В Минобороны также заверили, что по окончании контракта будет предоставлена отсрочка от мобилизации на 12 месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что данная инициатива носит сугубо экспериментальный характер. Он добавил, что подписавшие контракт смогут поступить без экзаменов в вуз и бесплатно обучаться, а также взять ипотеку под 0% годовых.