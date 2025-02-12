Коц обратился к Зеленскому из-за убийств ВСУ гражданских в курском селе

Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому с вопросом после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино.

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Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

" Ч е г о т ы т а м м е н я т ь с о б р а л с я , Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?" - написал журналист.

Так он отреагировал на слова Зеленского, не исключившего некий "обмен территориями" с РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заявления украинского политика "параноидальным бредом".

Накануне Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ убили почти всех мужчин в селе, спастись удалось только одному.

Как рассказали в оборонном ведомстве, мирные жители, не успевшие эвакуироваться, находились в заложниках у украинских военных. Солдаты ВСУ прикрывались ими как живым щитом, не оказывали никакой помощи, издевались и убивали, подчеркнули в Минобороны.

Николаево-Дарьино находится в Суджанском районе Курской области.

В январе после освобождения курского села Русское Поречное бойцы ВС РФ также нашли в подвалах домов останки мирных жителей. По данным Следственного комитета, украинские военные убили более двадцати жителей села и спрятали их тела в подвал.