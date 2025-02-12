Ночной удар по Киеву попал на видео

В сети появились кадры, демонстрирующие последствия ночного удара по Киеву. Кадры публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

« Н о ч н о й у д а р п о Киеву сняла камера наблюдения», — говорится в сообщении канала.

На видео видны загорается, предположительно, складское помещение. Также разрушения были зафиксированы на промышленных объектах и в офисных зданиях, которые обычно используются в Киеве для размещения производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся ракетной атаке. Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о применении баллистических ракет. В результате атаки в Оболонском районе города произошел пожар в одном из офисных зданий. В Голосеевском районе загорелся крупный склад, площадью 600 квадратных метров. По всему городу наблюдаются нарушения в электроснабжении.