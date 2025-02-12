55 десантников 80-й бригады ВСУ погибли после прилета нескольких "Гераней"

Российские барражирующие боеприпасы "Герань" в районе населенного пункта Басы, находящегося неподалеку от города Сумы, атаковали здание, где находился пункт временного расположения третьего батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Как сообщает Telegram-канал "Изнанка", объект подвергся удару сразу нескольких беспилотников. После прилета второго из них, по всей видимости, произошел взрыв складированных боеприпасов. В результате строение сложилось.

По имеющейся предварительной информации, погибли 55 боевиков и уничтожены пять единиц автомобильного транспорта.

Также сообщается, что в результате ракетного удара по территории свинофермы у населенного пункта Никольский на курском направлении в 65 вэсэушников 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" .