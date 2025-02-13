Американская разведка предупредила, что Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.

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О возможности нанесения Израилем масштабных ударов по ядерным объектам Тегерана разведка предупреждала еще администрацию экс-президента США Джо Байдена в последние дни ее правления. По информации источников, Тель-Авив будет подталкивать команду действующего лидера США Дональда Трампа к поддержке этих ударов. Так, в Израиле считают республиканца более склонным к подобному развитию событий.

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По мнению военных чиновников США, для атаки ЦАХАЛ по сильно укрепленным ядерным объектам, скорее всего, потребуются военная поддержка и американские боеприпасы.

В начале февраля Дональд Трамп подписал указ о восстановлении политики максимального давления на Иран. Документ направлен, в частности, на предотвращение получения Ираном ядерного оружия, а также предусматривает активизацию усилий США по сокращению экспорта иранской нефти.

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что Иран не может вести с США никаких переговоров, поскольку представители страны однажды уже обманули Тегеран.