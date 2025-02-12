Раскрыты подробности о мощных ударах по цехам сборки беспилотников ВСУ

Российские военные утром 12 февраля нанесли групповой ракетный удар по цехам украинских предприятий, производящих дроны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что объекты поражены. Цели российского удара достигнуты.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия наносили удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели поражены в 139 районах.

Ранее сообщалось, что в нескольких украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ заявляли о взрывах в Киеве. Отмечалось, что свет пропал в нескольких районах украинской столицы, а также в Киевской, Житомирской, Полтавской областях, Николаеве и Сумах.