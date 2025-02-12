Российский «Панцирь-СМД-Е» заменит батарею другого ЗРК

Российский «Панцирь-СМД-Е» может заменить батарею другого зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Об этом РИА Новости сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Новый ЗРК будет представлен на международной выставке вооружения и оборонных технологий International Defence Exhibition & Conference 2025 (IDEX-2025), которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби.

« С е й ч а с р е ш е н и й т а к о г о у р о в н я н а р ы н к е в о о р у ж е н и й п р о с т о н е т . А б с о л ю т н ы й э к с к л ю з и в » , — с к а з а л р у к о в о д и т е л ь .

По его словам, один комплекс может применять по цели — беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) — 48 мини-ракет.

« Ф а к т и ч е с к и о д и н т а к о й б о е в о й м о д у л ь п р и б о р ь б е с Б П Л А з а м е н я е т с о б о й б а т а р е ю д р у г и х з е н и т н ы х р а к е т н ы х к о м п л е к с о в » , — з а м е т и л Оздоев.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителя холдинга «Высокоточные комплексы» сообщил, что страны Юго-Восточной Азии проявляют большой интерес к зенитному комплексу «Панцирь-СМД-Е», который предназначен для защиты объектов от массированных атак дронов.

В августе представитель тульского Конструкторского бюро приборостроения сообщил, что данный ЗРК благодаря сниженной массе может устанавливаться на крыши зданий.