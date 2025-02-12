ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автостоянку в Энергодаре Запорожской области в 300 метрах от реактора ЗАЭС.
Об этом в среду, 12 февраля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
— Киевские террористы атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС. Расстояние до первого реактора составило не более 300 метров, — рассказал он.
Как отметил Балицкий в своем Telegram-канале, на текущий момент в местности работают войска противовоздушной обороны (ПВО), поэтому местным жителям следует сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
В начале января ВСУ атаковали супермаркет в Киевском районе Донецка. Предположительно, противник использовал реактивную систему залпового огня HIMARS. По данным СМИ, в результате удара пострадали два человека.
В тот же день четыре человека получили ранения, один погиб после удара ВСУ по жилому дому в Светлодарске Донецкой Народной Республики. Изначально в правоохранительных органах появилась информация о трех жертвах.