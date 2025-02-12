ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автостоянку в Энергодаре Запорожской области в 300 метрах от реактора ЗАЭС.

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Об этом в среду, 12 февраля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

— К и е в с к и е т е р р о р и с т ы а т а к о в а л и с п о м о щ ь ю Б П Л А а в т о м о б и л ь н у ю с т о я н к у г о р о д а Э н е р г о д а р а и т е р р и т о р и ю , п р и б л и ж е н н у ю к З А Э С . Р а с с т о я н и е д о п е р в о г о р е а к т о р а с о с т а в и л о н е б о л е е 3 0 0 м е т р о в , — р а с с к а з а л о н .

Как отметил Балицкий в своем Telegram-канале, на текущий момент в местности работают войска противовоздушной обороны (ПВО), поэтому местным жителям следует сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

В начале января ВСУ атаковали супермаркет в Киевском районе Донецка. Предположительно, противник использовал реактивную систему залпового огня HIMARS. По данным СМИ, в результате удара пострадали два человека.

В тот же день четыре человека получили ранения, один погиб после удара ВСУ по жилому дому в Светлодарске Донецкой Народной Республики. Изначально в правоохранительных органах появилась информация о трех жертвах.