Названы наиболее вероятные сроки полного освобождения Курской области

Курскую область могут освободить через один-два месяца, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, президент России Владимир Путин подчеркнул важность отодвинуть силы ВСУ с территории региона.

Э т о т п р о р ы в с о з д а е т у с л о в и я д л я д а л ь н е й ш е г о п о л н о г о о с в о б о ж д е н и я К у р с к о й о б л а с т и . И с а м Путин говорил, что Курская область будет освобождена. Есть надежда, что будет освобождена в ближайшее время. Может быть, месяц, может, два месяца, — пояснил Перенджиев.

При этом эксперт указал на возможные риски со стороны ВСУ. По его мнению, военные успехи России в Курской области могут подтолкнуть украинскую сторону к провокациям не только на других направлениях проведения специальной военной операции, но и на территории страны.

Н о е с т ь о д и н м о м е н т — н а ш и у с п е х и в К у р с к о й о б л а с т и п о д о д в и н у т Киев к провокационным действиям на других участках. Они могут атаковать или вновь пытаться атаковать границы Белгородской и Брянской областей, более масштабно проводить диверсионно-террористические операции, вербовать российских граждан, засылать диверсантов, оставлять схроны. На это Киев сделает ставку, — резюмировал Перенджиев.

Ранее стало известно, что российская армия совершила прорыв на несколько километров в Курской области. ВС РФ завершают разгром противника в Свердликово и штурмуют Никольское.