Названы наиболее вероятные сроки полного освобождения Курской области
Курскую область могут освободить через один-два месяца, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, президент России Владимир Путин подчеркнул важность отодвинуть силы ВСУ с территории региона.
Этот прорыв создает условия для дальнейшего полного освобождения Курской области. И сам Путин говорил, что Курская область будет освобождена. Есть надежда, что будет освобождена в ближайшее время. Может быть, месяц, может, два месяца, — пояснил Перенджиев.
При этом эксперт указал на возможные риски со стороны ВСУ. По его мнению, военные успехи России в Курской области могут подтолкнуть украинскую сторону к провокациям не только на других направлениях проведения специальной военной операции, но и на территории страны.
Но есть один момент — наши успехи в Курской области пододвинут Киев к провокационным действиям на других участках. Они могут атаковать или вновь пытаться атаковать границы Белгородской и Брянской областей, более масштабно проводить диверсионно-террористические операции, вербовать российских граждан, засылать диверсантов, оставлять схроны. На это Киев сделает ставку, — резюмировал Перенджиев.
Ранее стало известно, что российская армия совершила прорыв на несколько километров в Курской области. ВС РФ завершают разгром противника в Свердликово и штурмуют Никольское.