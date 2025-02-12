Военкор показал «дорогу смерти» на Суджу
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором запечатлен проход к Судже в Курской области. По его словам, данный путь стал «дорогой смерти» для Вооруженных сил Украины. Как отметил военкор, это стало результаты работы разведывательной группы российской армии.
На видео результаты работы разведгруппы Армии России, которая буквально сожгла силы противника при перемещении. Вообще дорога на Суджу для киевского режима стала дорогой смерти в прямом смысле, — заявил Поддубный.
Военкор добавил, что украинские войска несут значительные потери в отчаянных попытках удержать занятые ими территории Курской области. Поддубный констатировал, что в российском регионе по-прежнему идут активные бои, именно там противник теряет больше всего людей и техники.
Стало известно о мощном прорыве российских войск в Курской области
По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», ВС РФ совершили прорыв в Курской области. Так, войска продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров. Они завершают разгром противника в Свердликово и штурмуют Никольское. Минобороны России эту информацию не комментировало.