Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором запечатлен проход к Судже в Курской области. По его словам, данный путь стал «дорогой смерти» для Вооруженных сил Украины. Как отметил военкор, это стало результаты работы разведывательной группы российской армии.

Н а в и д е о р е з у л ь т а т ы р а б о т ы р а з в е д г р у п п ы А р м и и Р о с с и и , к о т о р а я б у к в а л ь н о с о ж г л а с и л ы п р о т и в н и к а п р и п е р е м е щ е н и и . В о о б щ е д о р о г а н а Суджу для киевского режима стала дорогой смерти в прямом смысле, — заявил Поддубный.

Военкор добавил, что украинские войска несут значительные потери в отчаянных попытках удержать занятые ими территории Курской области. Поддубный констатировал, что в российском регионе по-прежнему идут активные бои, именно там противник теряет больше всего людей и техники.

Стало известно о мощном прорыве российских войск в Курской области

По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», ВС РФ совершили прорыв в Курской области. Так, войска продвинулись на участке шириной около 20 километров на глубину более двух километров. Они завершают разгром противника в Свердликово и штурмуют Никольское. Минобороны России эту информацию не комментировало.