19FortyFive: Подлодки "Ясень-М" представляют серьезную угрозу для НАТО
Подводные лодки проекта "Ясень-М" стремительно модернизируют подводный боевой потенциал российского флота. Эти атомные подводные лодки более скрытны, чем их предшественники, и могут запускать гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон", сообщает американское издание 19FortyFive.
По профилю стоящих перед ними задач подлодки проекта 885М "Ясень-М" наиболее близки к американским подводным лодкам класса "Вирджиния", однако российские субмарины при этом несколько больше.
"Вооружение, которое способны запускать лодки класса "Ясень-М", уже много лет вызывает озабоченность", - пишет 19FortyFive.
Вместо того чтобы сосредоточиться на роли охотника, которая была свойственна их предшественницам проекта 971 "Щука-Б", новые российские многоцелевые атомные подлодки предназначены для применения полного спектра крылатых ракет, способных поражать морские и наземные цели. Поэтому по спектру решаемых задач "Ясени-М" стали ближе к атомным подводным крейсерам с баллистическим ракетами.
Одним из ключей к решению этих задач стала гиперзвуковая ракета "Циркон". Имея заявленную скорость в 6-8 Махов, в зависимости от траектории полета, "Циркон" способен перегрузить корабельную ПВО, лишив ее времени, необходимого для ответа.
Между тем Россия продолжает получать все новые "Ясени-М". Очередная подлодка этого проекта под именем "Архангельск" была передана ВМФ России в конце декабря 2024 года. Всего, по данным СМИ, планируется построить 12 подлодок этого проекта.
"Помимо ракеты "Циркон", "Ясень-М" также несет крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс". Эти подлодки могут поразить 75 процентов всех европейских столиц, не покидая акватории Северного моря, отмечает издание.
"В перспективе флот из 12 таких подлодок, оснащенных такими ракетными комплексами, станет преградой для планов США и НАТО по противодействию будущим российским подводным угрозам", - подводит итог 19FortyFive.
Ранее издание сообщало, что если планы России в отношении АПЛ класса "Ясень-М" воплотятся в жизнь, она опередит США по темпам оснащения своего флота гиперзвуковым оружием.