Подлодки "Ясень-М" представляют серьезную угрозу для НАТО

Подводные лодки проекта "Ясень-М" стремительно модернизируют подводный боевой потенциал российского флота. Эти атомные подводные лодки более скрытны, чем их предшественники, и могут запускать гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон", сообщает американское издание 19FortyFive.

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По профилю стоящих перед ними задач подлодки проекта 885М "Ясень-М" наиболее близки к американским подводным лодкам класса "Вирджиния", однако российские субмарины при этом несколько больше.

" В о о р у ж е н и е , к о т о р о е с п о с о б н ы з а п у с к а т ь л о д к и к л а с с а " Я с е н ь - М " , у ж е м н о г о л е т в ы з ы в а е т о з а б о ч е н н о с т ь " , - п и ш е т 1 9 F o r t y F i v e .

Вместо того чтобы сосредоточиться на роли охотника, которая была свойственна их предшественницам проекта 971 "Щука-Б", новые российские многоцелевые атомные подлодки предназначены для применения полного спектра крылатых ракет, способных поражать морские и наземные цели. Поэтому по спектру решаемых задач "Ясени-М" стали ближе к атомным подводным крейсерам с баллистическим ракетами.

Одним из ключей к решению этих задач стала гиперзвуковая ракета "Циркон". Имея заявленную скорость в 6-8 Махов, в зависимости от траектории полета, "Циркон" способен перегрузить корабельную ПВО, лишив ее времени, необходимого для ответа.

Между тем Россия продолжает получать все новые "Ясени-М". Очередная подлодка этого проекта под именем "Архангельск" была передана ВМФ России в конце декабря 2024 года. Всего, по данным СМИ, планируется построить 12 подлодок этого проекта.

"Помимо ракеты "Циркон", "Ясень-М" также несет крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты П-800 "Оникс". Эти подлодки могут поразить 75 процентов всех европейских столиц, не покидая акватории Северного моря, отмечает издание.

" В п е р с п е к т и в е ф л о т и з 1 2 т а к и х п о д л о д о к , о с н а щ е н н ы х т а к и м и р а к е т н ы м и к о м п л е к с а м и , с т а н е т п р е г р а д о й д л я п л а н о в США и НАТО по противодействию будущим российским подводным угрозам", - подводит итог 19FortyFive.

Ранее издание сообщало, что если планы России в отношении АПЛ класса "Ясень-М" воплотятся в жизнь, она опередит США по темпам оснащения своего флота гиперзвуковым оружием.