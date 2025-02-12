Жители Норвегии пожаловались на ущерб от учений НАТО на $1,3 млн

Вооруженные силы (ВС) Норвегии получили более 200 жалоб от жителей об ущербе, нанесенном в результате проведения учений НАТО Nordic Response в марте 2024 года.

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Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

« В о о р у ж е н н ы е с и л ы п о л у ч и л и в о б щ е й с л о ж н о с т и 2 1 3 ж а л о б н а т р а в м ы н а о б щ у ю с у м м у о к о л о 1 0 0 0 д о л л а р о в С Ш А . П о с л о в а м с п е ц и а л и с т а п о о х р а н е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы М а р и а н н ы Р ю г Б ё , э т а ц и ф р а с о с т а в л я е т 1 5 м и л л и о н о в [ к р о н ] ( о к о л о $ 1 , 3 м л н — « Г а з е т а . R u » ) » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

По данным Бё, большая часть ущерба была нанесена в результате загрязнений и оставленных после учений отходов. Помимо этого, тренировки военных НАТО привели к повреждению заборов, почтовых ящиков, трасс для снегоходов и невозделанной земли.

Учения НАТО Nordic Response проводились с 4 по 15 марта 2025 года. В них приняли участие более 20 тысяч военнослужащих из 13 стран. Бригадный генерал Королевских ВВС Норвегии Трон Странд, командующий Норвежским центром воздушных операций, указал на важность проведения таких учений с учетом ситуации с безопасностью в Европе.