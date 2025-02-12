Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области.

Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

« М о щ н ы й п р о р ы в н а К у р с к о м ф р о н т е . < . . . > В К у р с к о й о б л а с т и р о с с и й с к и е в о й с к а п р о д в и н у л и с ь н а у ч а с т к е ш и р и н о й о к о л о 2 0 к м н а г л у б и н у б о л е е 2 к м » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным военкоров, российские военнослужащие продвинулись в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино. В настоящее время, как отметили авторы, войска ВС России завершают зачистку села Свердликово и штурмуют Никольское.

Зеленского обвинили в сокрытии масштаба катастрофы под Курском

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва не намерена вести переговоры на подобных условиях. В Госдуме же напомнили украинскому лидеру о романе «Двенадцать стульев» и фразе «Торг здесь неуместен».