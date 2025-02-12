В ночь на 12 февраля в Киеве зафиксировали рекордное число прилетов оперативно-тактических ракет «Искандер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника», передает RT.

По данным канала, в украинской столице зафиксировали не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая прилетов беспилотников.

До этого киевская военная администрация писала, что в западной части Киева произошла серия пожаров после ночных взрывов. В публикации говорится, что пожары были зафиксированы в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах.

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Позже украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в Киеве после серии ночных взрывов начались отключения света. В публикации говорится, что в результате атаки был частично обесточен Оболонский район. Подробности инцидента неизвестны.

11 февраля украинское издание «Страна.ua» писало, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины. В воздушных силах украинской армии заявили, что крылатые ракеты «Калибр» могли быть запущены со стороны Черного моря.