Войскам поставили очередную партию ракет «Искандер-М»

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

В холдинге отметили, что приступили к выполнению гособоронзаказа на 2025 год.

« В н о в о м г о д у х о л д и н г у ж е п о с т а в и л з а к а з ч и к у п а р т и и в ы с о к о т о ч н о г о о р у ж и я , в т о м ч и с л е р а к е т ы д л я О Т Р К " И с к а н д е р - М " » , — р а с с к а з а л и в к о м п а н и и .

Там добавили, что в рамках гособоронзаказа в новом году начаты поставки «управляемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь-М2", легких многоцелевых управляемых ракет "Изделие-305", зенитных управляемых ракет для "Панцирей" и боевых машин пехот БМП-2 и БМП-3».

Ранее холдинг сообщил, что поставил Вооруженным силам России первую в 2025 году партию боевых машин пехоты БМП-3.