Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Николаево-Дарьино Курской области убили почти всех мужчин. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, выжил только один, который спасся лишь чудом.

Вооруженные силы РФ освободили Николаево-Дарьино 27 января — это удалось сделать бойцам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военные обнаружили выживших местных жителей, которые рассказали им о содержании в ужасающих условиях.

Минобороны отмечает, что оставшиеся в населенном пункте жители не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года. Более шести месяцев противник прикрывался ими как живым щитом и держал в заложниках, однако не оказывал никакой помощи — украинские военные издевались над ними и убивали.

« В с е л е о с т а л с я т о л ь к о о д и н м у ж ч и н а , к о т о р ы й ч у д о м с п а с с я , о с т а л ь н ы х у б и л и у к р а и н с к и е в о е н н ы е » , — д о б а в и л и в в е д о м с т в е .

Уссурийские десантники эвакуировали мирных граждан в тыл. Там им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации.