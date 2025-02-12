Боевики ВСУ истребили в курском селе почти всех мужчин
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в селе Николаево-Дарьино Курской области убили почти всех мужчин. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, выжил только один, который спасся лишь чудом.
Вооруженные силы РФ освободили Николаево-Дарьино 27 января — это удалось сделать бойцам 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Военные обнаружили выживших местных жителей, которые рассказали им о содержании в ужасающих условиях.
Минобороны отмечает, что оставшиеся в населенном пункте жители не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года. Более шести месяцев противник прикрывался ими как живым щитом и держал в заложниках, однако не оказывал никакой помощи — украинские военные издевались над ними и убивали.
«В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные», — добавили в ведомстве.
Уссурийские десантники эвакуировали мирных граждан в тыл. Там им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации.