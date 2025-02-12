В Оболонском районе Киева после ночных взрывов начались отключения света

"Кое-где в Оболонском районе исчез свет после обстрела", - говорится в сообщении. В публикации отмечается, что обесточена лишь часть района. Подробности инцидента неизвестны. До этого киевская военная администрация писала, что в западной части Киева произошла серия пожаров после ночных взрывов. В публикации говорится, что пожары были зафиксированы в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. 11 февраля украинское издание "Страна.ua" писало, что крылатые ракеты массово атаковали территорию Украины. В воздушных силах украинской армии заявили, что крылатые ракеты "Калибр" могли быть запущены со стороны Черного моря. В публикации отмечается, что в Киеве и на большей части Украины действует воздушная тревога. Кроме того, в городе Мерефе Харьковской области произошли взрывы.