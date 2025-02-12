SHOT: ВС России сорвали ротацию ВСУ, ударив по мосту под Купянском
Российские войска сорвали ротацию техники украинских боевиков, нанеся удар по мосту на Купянском направлении.
Об этом пишет Telegram SHOT.
Украинские боевики намеревались стянуть свои силы и технику на переправу Купянск — Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск в попытке остановить продвижение российских войск.
«Однако российские военные нанесли точный удар по переправе, сорвав вражескую операцию в районе Купянска», — говорится в материале.
Ранее мощный удар «Искандера-М» по месту скопления живой силы армии Украины в Сумской области попал на видео. Солдаты ВСУ и военная техника находились в селе Стецковка.