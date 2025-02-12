Российские войска сорвали ротацию техники украинских боевиков, нанеся удар по мосту на Купянском направлении.

Об этом пишет Telegram SHOT.

Украинские боевики намеревались стянуть свои силы и технику на переправу Купянск — Узловой, чтобы взять в кольцо Купянск в попытке остановить продвижение российских войск.

« О д н а к о р о с с и й с к и е в о е н н ы е н а н е с л и т о ч н ы й у д а р п о п е р е п р а в е , с о р в а в в р а ж е с к у ю о п е р а ц и ю в р а й о н е Купянска», — говорится в материале.

Ранее мощный удар «Искандера-М» по месту скопления живой силы армии Украины в Сумской области попал на видео. Солдаты ВСУ и военная техника находились в селе Стецковка.